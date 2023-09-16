Бывшая литовская фигуристка Маргарита Дробязко получила по достоинству. У 13-кратной чемпионки Литвы забрали паспорт европейской страны, а все из-за тесных связей с Россией.

Маргарита Дробьязко родилась в столице России, но после распада СССР решила продолжить свои выступления под флагом Литвы. Фигуристка построила успешную спортивную карьеру, окончившуюся после сезона-2005/2006.

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Еще одна "адвокатеса" Дробязко из страны-террориста

После окончания профессиональной карьеры Дробьязко сосредоточила свое внимание на участии в ледовых шоу. Маргарита решила заработать денег не только в Литве, но и расширила свою географию на враждебную страну, где участвовала в шоу Ильи Авербуха.

10 августа в Литве подписали декрет о лишении крестов орденов пару фигуристов Повиласа Ванагаса и Маргариту Дробязко. Такое решение приняли после того, как оба любезно согласились стать частью ледового шоу Татьяны Навки в Сочи, которая является женой Дмитрия Пескова, и сама поддерживает российскую агрессию в сторону Украины.

Теперь Дробьязко за свои сиденья на двух стульях серьезно наказали. Литва забрала у известной фигуристки гражданство.

Поэтому в России солидно "подгорело". За "обиженную" Дробязко вступилась известная российская тренерша по фигурному катанию Татьяна Тарасова. Россиянка заверила, что такие решения власти европейской страны отразят у других желание переезжать жить в Литву, пишет 24 Канал со ссылкой на росСМИ.

Тарасова с проклятием обратилась к литовцам, заявив, что лишенная гражданства Дробязко "нужна всему миру"

Им нужно стыдиться того, что они сделали. Кто захочет жить в такой стране, где человека вот так могут лишить гражданства? Никто, пусть они будут прокляты. Маргарита мелочно нужна всему миру, она может работать во всем мире. Это высокий профессионал, весь мир ее знает по фамилии, имени и отчеству. И вряд ли кто-то запомнил, из какой она страны,

– заявила российская тренерша.

Напомним, что в Украине тоже был свой предатель. Им оказался вице-президент Федерации фигурного катания Украины Виктор Петренко. Мужчина выступил на ледовом шоу все той же Навки. Это стоило ему работы и репутации в родной стране.