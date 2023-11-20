"Мелкие меня": Фьюри прокомментировал габариты Усика
Источник:Sky Sports Boxing
Чемпион WBC в тяжелом весе Тайсон Фьюри поделился мыслями о бое против чемпиона WBA, WBO, IBO и IBF в тяжелом весе Александра Усика.
Тайсон в частности высказался об отличии в габаритах боксеров. Он заявил, что Усик меньше его, однако у украинца обычный размер как для боксера тяжелого веса.
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Фьюри: Не думаю, что он маленький
Когда мы увидим вас обоих в ринге, люди будут смотреть на ваши габариты.
— Если смотреть на него, я не думаю, что он маленький. Конечно, он на каблуке, но он, видимо, у него рост 190 см, что не так уж мало.
Это не маленький человек в любом случае. Но да, он мельче меня.
Как вы подготовитесь к такому бойцу, который мельче вас?
– У него обычный размер как для боксера тяжелого веса. Это нормально. Но я дрался со многими людьми его размеров раньше, – сказал Фьюри.
Когда состоится бой
- Поединок между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри состоится 17 февраля в столице Саудовской Аравии. После подписания контракта боксеры уже успели провести сражение взглядов. Там Фьюри чуть не устроил драку.
- Отметим, что победитель "боя века" станет первым абсолютом в истории хевивейта, кто будет владеть сразу четырьмя чемпионскими поясами.