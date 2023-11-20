"Мелкие меня": Фьюри прокомментировал габариты Усика

Чемпион WBC в тяжелом весе Тайсон Фьюри поделился мыслями о бое против чемпиона WBA, WBO, IBO и IBF в тяжелом весе Александра Усика.

Тайсон в частности высказался об отличии в габаритах боксеров. Он заявил, что Усик меньше его, однако у украинца обычный размер как для боксера тяжелого веса.

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Фьюри: Не думаю, что он маленький

Когда мы увидим вас обоих в ринге, люди будут смотреть на ваши габариты.

— Если смотреть на него, я не думаю, что он маленький. Конечно, он на каблуке, но он, видимо, у него рост 190 см, что не так уж мало.

Это не маленький человек в любом случае. Но да, он мельче меня.

Как вы подготовитесь к такому бойцу, который мельче вас?

– У него обычный размер как для боксера тяжелого веса. Это нормально. Но я дрался со многими людьми его размеров раньше, – сказал Фьюри.

Когда состоится бой