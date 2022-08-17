У нас сгорело пол дома, – новичок дрезденского Динамо об оккупации Мариуполя

Бывший защитник ФК Мариуполь Кирилл Меличенко рассказал о ситуации в оккупированном россией городе. Он отметил, что его жилище уничтожил российский снаряд.

Меличенко: Квартира, которую я арендовал в Мариуполе, сгорела

В момент полномасштабного вторжения футболист находился на сборах с командой в Турции. Он рассказал, в каком состоянии его жилище.

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Квартира, которую я арендовал в Мариуполе, сгорела и с ней все мои вещи. Там у нас сгорело пол дома вообще. Конечно, об этом даже не думал, когда видел, какой ужас происходит в Мариуполе. Безгранично жаль людей, сочувствую всем семьям, потерявшим близких,

– сказал Меличенко.

Также он рассказал, выполнил ли Клуб полностью свои обязательства перед футболистами.

"Ну, до начала войны все было хорошо, а потом даже некоторое время не было связи с руководством, потому что все находились в Мариуполе. На тот момент мы больше переживали, все ли сотрудники клуба выжили, или уцелел стадион… Поэтому, я считаю, что все обязательства в клубе выполнили", – добавил игрок.

Российские оккупанты нанесли серьезный ущерб ФК Мариуполь. Арена имени Владимира Бойко получила артиллерийские удары, в результате чего была повреждена инфраструктура, а также газон.

Захватчики даже вытащили трубы из офиса клуба.

Также оккупанты угнали автобусы мариупольской команды, они вывезли их за пределы города.

Напомним, что из-за войны, которую развязала россия, Мариуполь не будет играть в следующем сезоне УПЛ или Первой лиги.

Летом Кирилл Меличенко на правах свободного агента перешел в Динамо из Дрездена, выступающего в третьем дивизионе чемпионата Германии.