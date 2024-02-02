Вбивство було скоєно в місті Куаутла на стадіоні, коли 31-річний футболіст підійшов до лави запасних, щоб попити води. У цей момент невідомий зловмисник підбіг до гравця та вистрілив у нього шість разів із вогнепальної зброї.

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Був культовою особистістю в місті

Після цього вбивця одразу втік з місця злочину в невідомому напрямку на мотоциклі, який знаходився біля поля. Ніхто з присутніх не намагався зупинити чоловіка.

Наразі поліція веде пошуки кілера. Правоохоронці намагаються встановити його особистість і з'ясувати мотив убивства, але поки безрезультатно.



Перші кадри після вбивства футболіста / Фото з allfootball

Зазначимо, що вбитий Серхіо Хаурегі був капітаном і легендою місцевого Арросерос де Куаутла. Він виступав за клуб із 2010 по 2021 рік. Також футболіст грав за Атлетіко Сан-Луїс Рей, який у соцмережах висловив співчуття близьким гравця.