В Мексике пес выбежал на футбольное поле и минуту не позволял отобрать мяч - забавное видео

На спортивных площадках часто поединки отходят на второй план, когда там появляются животные, которые привлекают внимание всех зрителей. Так случилось и во время матча одного из низших дивизионов футбольного чемпионата Мексики.

Веселый эпизод произошел во время матча между Алебрихес де Оахака и Дорадос де Синалоа. Хозяева поля одержали победу со счетом 4:0, однако этот поединок в первую очередь запомнился отнюдь не спортивными событиями, пишет 24 Канал.

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Собака минуту не позволяла забрать у себя мяч

Уже на последней минуте матча, когда результат был ясен и не оставалось никакой интриги на поле появилась собака, решившая стать героиней дня. Она забежала в штрафную гостей, когда команда хозяев Алебрихес де Оахака проводила свою атаку и пыталась забить пятый гол.

Мяч после навеса оказался в руках голкипера Дорадос де Синалоа, он откинул его, увидев неожиданного гостя на футбольном поле. После этого настало время собаки заявить о себе на весь мир. Она забрала мяч у защитника и совершила сольный проход через все поле, которому позавидовали бы даже самые лучшие дриблеры мира. Более минуты ей удавалось контролировать мяч, а видео в сети уже посмотрели сотни тысяч человек.

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После поединка пресс-служба клуба хозяев поля выложила фото с техничным животным и заверила, что с ним все хорошо и назвала его новым лучшим другом команды.



Мексиканский пес-футболист / фейсбук Алебрихес де Оахака