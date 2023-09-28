Веселий епізод стався під час матчу між Алебріхес де Оахака та Дорадос де Сіналоа. Господарі поля здобули перемогу з рахунком 4:0, проте цей поєдинок у першу чергу запам'ятався зовсім не спортивними подіями, пише 24 Канал.

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Собака хвилину не дозволяла забрати у себе м'яч

Вже на останній хвилині матчу, коли результат був зрозумілим і не залишалося жодної інтриги на полі з'явилася собака, яка вирішила стати героїнею дня. Вона забігла до штрафного майданчика гостей, коли команда господарів Алебріхес де Оахака проводила свою атаку та намагалася забити п'ятий гол.

М'яч після навісу опинився у руках голкіпера Дорадос де Сіналоа, він відкинув його, побачивши неочікуваного гостя на футбольному полі. Після цього настав час собаки заявити про себе на весь світ. Вона забрала м'яч у захисника та здійснила сольний прохід через усе поле, якому позаздрили б навіть найкращі дриблери світу. Понад хвилину їй вдавалося контроювати м'яч, а відео в мережі вже подивилися сотні тисяч людей.

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Після поєдинку пресслужба клубу господарів поля виклала фото з технічною тваринкою та запевнила, що з нею все добре й назвала її новим найкращим другом команди.



Мексиканський пес-футболіст / фейсбук Алебріхес де Оахака