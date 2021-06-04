Профессиональный боксер Мейвезер или блогер Пол: кто выиграет бой – прогноз

4 июня 2021 , 13:17
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СПЕЦПРОЄКТ

Источник:

24 канал

При отсутствии действительно зрелищных боксерских поединков вернуть предыдущую славу этому виду спорта решили блогеры. Одним из таких стал Логан Пол, который бросил вызов иконе бокса Флойду Мейвезеру младшему.

Появление блогеров в боксе негативно встретили целый ряд профессиональных спортсменов. Например, легендарный Леннокс Льюис призвал не называть блогеров профессиональными боксерами.

Кстати Флойд Мейвезер получит бешеный гонорар за бой с Полом: блогер останется почти ни с чем

Однако к чести Пола следует сказать, что он один из немногих, кто не побоялся выйти на ринг против, пожалуй, одного из сильнейших боксеров всех времен и народов.

К Флойду Мейвезеру можно относиться по-разному, однако за американца говорит его послужной список. 50 выигранных поединков и ни одного поражения. Флойд бил таких мастодонтов бокса как Мэнни Пакьяо, Сауль Альварес, Рики Хаттон, Оскар Де Ла Хойя, Мигель Котто и другие.

В защиту Пола стоит сказать, что он не делает ничего плохого для бокса. Логан законно организует шоу и зарабатывает деньги.

А за появление блогеров в боксе как явление следует благодарить промоутеров, которые затягивают с организацией профессиональных поединков. Свежим примером является срыв боя между Тайсоном Фьюри и Энтони Джошуа.

Флойд Мейвезер – Логан Пол: прогноз Favbet

44-летний Мейвезер неоднократно возвращался на ринг после объявления о завершении карьеры. В 2017 году Флойд в очередной раз вернулся, чтобы деклассировать Конора МакГрегора.

В то же время 26-летний Логан Пол никогда не дрался на действительно профессиональном ринге. Блогер занимался любительским боксом. В 2018 году Пол проиграл ютуберу KSI.

Явным фаворитом поединка Мейвезер – Пол является Флойд. В компании Favbet на победу выдающегося боксера предлагают коэффициент 1,12. В то же время шансы Пола побить Мейвезера и тем самым нанести ему первое поражение оценены коэффициентом 5,60.

  • Поединок Мейвезер – Пол состоится в ночь с 5 на 6 июня. Начало примерно в 5:00 по киевскому времени.
Автор: Михайло Гема