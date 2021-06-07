Мейвезер окончательно завершил карьеру после невыразительного боя с Полом

Легендарный боксер Флойд Мейвезер в ночь с 6 на 7 июня провел бой против известного блогера, который стремительно ворвался в бокс, Логана Пола. После ничьей Мейвезер больше не планирует боксировать.

Уходит с ринга в статусе непобежденного

Бывший чемпион мира в пяти весовых категориях может окончательно повесить перчатки на гвоздь. Кажется, Флойд Мейвезер остался недоволен поединком против Логана Пола.

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Еще один выставочный бой? Вероятно, что нет. Я ушел из бокса. Официальных поединков не будет точно,

– сказал Мейвезер.

Американский боксер во второй раз завершил свою карьеру. Впервые это произошло в 2017 году, одержав 50 побед в 50 боях. Флойд в статусе непобедимого бойца стал известным инвестором и владельцем промоутерской компании.

До поединка с Полом последний раз выходил на ринг 31 декабря 2019 года. В выставочном поединке Флойд легко победил японского кикбоксера Тенсина Нацукаву.

Мейвезер – Пол: коротко о бое

Поединок проходил по стандартным правилам бокса, в формате 8 раундов по 3 минуты. Интересно, что традиционной тройки судей не было. Был один рефери на ринге и главное правило – выживать до конца. Если бой длится 8 раундов – фиксируется ничья.

Логан классно держался на ринге первые раунды, а вот уже в четвертом была заметна его усталость. Мейвезер мог воспользоваться таким подарком судьбы, но американец не стал форсировать события. Боксеры провели на ринге все 8 раундов, а по правилам поединка была расписана ничья.