Мощный нокаут

Дервин Колина вообще не должен был проводить этот поединок. Всего за неделю до поединка венесуэлец заменил Жана Паскаля, с которым должен был провести бой-реванш. Все потому, что Паскаль провалил уже свой второй допинг-тест. Противостояние состоялось в андеркарте боя Флойд Мейвезер – Логан Логан.

К слову Легендарный Мейвезер не смог за 8 раундов нокаутировать блогера Пола: видео

Колина дважды получил предупреждение от рефери во втором и третьем раундах. Причина – задержка соперника. А уже в четвертом швед Джек трижды отправил Колина в нокдаун, после чего судья остановил поединок. Джек мощным ударом отправил соперника в канаты. Рефери сигнализировал о победе Баду Джеку. Опытный 37-летний боксер после победы заявил, что хочет стать чемпионом мира уже в трех весовых категориях.

Напомним, что Флойд Мейвезер провел бой против известного блогера Пола Логана. Поединок завершился ничьей.

Видео нокаута