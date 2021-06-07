Йде з рингу у статусі непереможеного

Колишній чемпіон світу у п'яти вагових категоріях може остаточно повісити рукавички на цвях. Здається, Флойд Мейвезер залишився незадоволений поєдинок проти Логана Пола.

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Ще один виставковий бій? Ймовірно, що ні. Я пішов з боксу. Офіційних поєдинків не буде точно,

– сказав Мейвезер.

Американський боксер вдруге завершив свою кар'єру. Вперше це сталось у 2017 році, здобувши 50 перемог в 50 боях. Флойд у статусі непереможного бійця став відомим інвестором і власником промоутерської компанії.

До поєдинку з Полом востаннє виходив на ринг 31 грудня 2019 року. У виставковому поєдинку Флойд легко переміг японського кікбоксера Тенсіна Нацукаву.

Мейвезер – Пол: коротко про бій

Поєдинок проходив за стандартними правилами боксу, у форматі 8 раундів по 3 хвилини. Цікаво, що традиційної трійки суддів не було. Був один рефері на ринзі і головне правило – виживати до кінця. Якщо бій триває 8 раундів – фіксується нічия.

Логан класно тримався на ринзі перші раунди, а ось вже у четвертому було помітно його втому. Мейвезер міг скористатись таким подарунком долі, але американець не став форсувати події. Боксери пробули на ринзі усі 8 раундів, а за правилами поєдинку була розписала мирова.