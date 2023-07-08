Меган Рапино объявила о завершении карьеры. Футболистка в свое время успела завоевать ряд ценных трофеев.
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Насыщенный футбольный путь
Американская полузащитница Меган Рапино решила уйти на пенсию в возрасте 38 лет. Футболистка попытается совершить свой футбольный путь выступлением со сборной США на женском чемпионате мира-2023, которое пройдет в Австралии и Новой Зеландии. Мундиаль станет последним крупным турниром для Мегана.
С глубоким чувством мира и благодарности я решил, что это будет мой последний сезон в этой прекрасной игре. Я никогда не могла представить, как футбол сформирует и изменит мою жизнь навсегда, но, глядя на лицо этой маленькой девочки, я думаю, что она всегда знала,
– отметила Рапино.
Американская исполнительница – одна из величайших футболисток в истории, поскольку в свое время она успела достичь минимальных высот. В частности, Рапино дважды со сборной США выиграла чемпионаты мира (2015 и 2019), а также имела возможность торжествовать на Олимпийских играх-2012. Однако на этом достижения Мегана не заканчиваются.
Также Рапино смогла добыть в борьбе самый престижный футбольный трофей, а именно "Золотой мяч" в 2019-м году, которым награждали лучшую исполнительницу года. Следует отметить, что Меган Рапино активно борется за права ЛГБТ и является открытой лесбиянкой. К тому же она в свое время попадала в список женщин года, поскольку выступала за равноправие представительниц женской стороны футбола.
Меган Рапино с трофеями / инстаграммы футболистки