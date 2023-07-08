Меган Рапино объявила о завершении карьеры. Футболистка в свое время успела завоевать ряд ценных трофеев.

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Насыщенный футбольный путь

Американская полузащитница Меган Рапино решила уйти на пенсию в возрасте 38 лет. Футболистка попытается совершить свой футбольный путь выступлением со сборной США на женском чемпионате мира-2023, которое пройдет в Австралии и Новой Зеландии. Мундиаль станет последним крупным турниром для Мегана.

С глубоким чувством мира и благодарности я решил, что это будет мой последний сезон в этой прекрасной игре. Я никогда не могла представить, как футбол сформирует и изменит мою жизнь навсегда, но, глядя на лицо этой маленькой девочки, я думаю, что она всегда знала,

– отметила Рапино.

Американская исполнительница – одна из величайших футболисток в истории, поскольку в свое время она успела достичь минимальных высот. В частности, Рапино дважды со сборной США выиграла чемпионаты мира (2015 и 2019), а также имела возможность торжествовать на Олимпийских играх-2012. Однако на этом достижения Мегана не заканчиваются.

Кстати говоря. Рапино провела 199 матчей за женскую сборную США, забив 63 мяча. На клубном уровне именитая футболистка выступала за такие команды, как Чикаго Ред Старс, Филадельфия Индепенденс, Мэджик Джек, Сидней, Сиэтл Саундерс Вимен и французский Лион. Цвет ОЛ Рейн Меган защищает с 2013-го года.

Также Рапино смогла добыть в борьбе самый престижный футбольный трофей, а именно "Золотой мяч" в 2019-м году, которым награждали лучшую исполнительницу года. Следует отметить, что Меган Рапино активно борется за права ЛГБТ и является открытой лесбиянкой. К тому же она в свое время попадала в список женщин года, поскольку выступала за равноправие представительниц женской стороны футбола.

Меган Рапино с трофеями / инстаграммы футболистки