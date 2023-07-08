Меган Рапіно оголосила про завершення кар'єри. Футболістка свого часу встигла здобути низку цінних трофеїв.
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Насичений футбольний шлях
Американська півзахисниця Меган Рапіно вирішила піти на пенсію у віці 38-ми років. Футболістка спробує звершити свій футбольний шлях виступом зі збірною США на жіночому чемпіонаті світу-2023, який пройде у Австралії та Новій Зеландії. Мундіаль стане останнім великим турніром для Меган.
З глибоким почуттям миру та вдячності я вирішив, що це буде мій останній сезон у цій прекрасній грі. Я ніколи не могла уявити, як футбол сформує та змінить моє життя назавжди, але, дивлячись на обличчя цієї маленької дівчинки, я думаю, що вона завжди знала,
– зазначила Рапіно.
Американська виконавиця – одна з найвидатніших футболісток у історії, оскільки свого часу вона встигла досягти чи малих висот. Зокрема, Рапіно двічі зі збірною США виграла чемпіонати світу (2015 та 2019), а також мала нагоду тріумфувати на Олімпійських іграх-2012. Проте на цьому досягнення Меган не закінчуються.
Також Рапіно змогла вибороти найпрестижніший футбольний трофей, а саме "Золотий м'яч" у 2019-му році, яким нагороджували найкращу виконавицю року. Варто відзначити, що Меган Рапіно активно бореться за права ЛГБТ і є відкритою лесбіянкою. До того ж вона свого часу потрапляла в перелік жінок року, оскільки виступала за рівноправність представниць жіночої сторони футболу.
Меган Рапіно з трофеями / інстаграм футболістки