В борьбе за равноправие: обладательница Золотого мяча попала в список женщин года

Футболистка активно выступает за равноправие представительниц женской стороны футбола. Усилия спортсменки не остались незамеченными.

Меган Рапино попала в список женщин года. Американская футболистка прошла через темные времена борьбы женской сборной США за равноправие.

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Одна за всех

В марте 2020 года Меган Рапино и ее товарищи по сборной США по футболу боролись за равную оплату труда, поэтому решили организовать протест. Рапино и остальные американские футболисты одели на изнанку разминочные майки, чтобы скрыть герб Федерации футбола США. Спортсменки пошли на перекор судебному исковому заявлению US Soccer, утверждавшему, что женщины не выполняли работу, требующую "одинаковых усилий, навыков и ответственности при подобных условиях труда" по сравнению с игроками мужской команды.

Рапино и компании удалось добиться своего. Впоследствии женские и мужские команды подписали исторические коллективные соглашения, гарантирующие одинаковую структуру оплаты за выступления национальных команд и победы на турнирах, распределение доходов и справедливое распределение призовых средств чемпионата мира. Также Рапино возглавила движение, которое переняли игроки в других странах, включая Канаду и Испанию, и вдохновила женщин в разных областях требовать равной оплаты труда.

Это огромный шаг вперед, чтобы продолжать развивать спорт,

– считает Меган Рапино.

Спортивные достижения американской футболистки