Капитан аргентинской сборной решил позаботиться о партнерах по национальной команде и сделать все, чтобы этот чемпионат мира-2022 в Катаре запомнился на всю жизнь. К победе на Мундиале нападающий ПСЖ решил добавить драгоценный подарок.

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Подарки от капитана

Месси в благодарность заказал 35 золотых iPhone 14. Их получат футболисты и тренерский штаб сборной Аргентины.

Телефоны будут покрыты 24-каратным золотом. На задней панели будут выгравированы фамилии футболистов, их игровые номера (возле камеры), а по центру будет лого сборной Аргентины.

Такие подарки обошлись Лео в 175 тысяч фунтов. Месси решил поблагодарить команду за эту победу на Мундиале, которая стала для него первой в карьере на подобном уровне.

Компания Idesign Gold уже похвасталась презентами на своей странице в инстаграмме. Это уже далеко не первый звездный клиент, который пользовался услугами этой компании. Раньше похожие заказы себе делали Неймара, Джанлуиджи Доннарумма, Хаким Зиеш, Тео Эрнандес и другие.

Не обошлось без горькой нотки. Idesign Gold производила золотой iPhone для бразильского полузащитника российского Зенита Вендела. Публикация была создана 1 мая 2022 года. Компания еще и обозначила в своем посту страницы футбольного клуба из России и самого легионера.