Меган Рапіно потрапила у перелік жінок року. Американська футболістка пройшла через темні часи боротьби жіночої збірної США за рівноправність.

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Одна за всіх

У березні 2020-го року Меган Рапіно та її товариші по збірній США з футболу боролися за рівну оплату праці, тому вирішили організувати протест. Рапіно та решта американських футболісток одягли на виворіт розминкові майки, аби приховати герб Федерації футболу США. Спортсменки пішли на перекір судовій позовній заяві U.S. Soccer, яка стверджувала, що жінки не виконували роботу, яка вимагає "однакових зусиль, навичок та відповідальності за подібних умов праці" порівняно з гравцями чоловічої команди.

Рапіно та компанії вдалось добитися свого. Згодом жіночі та чоловічі команди підписали історичні колективні угоди, що гарантують однакову структуру оплати за виступи національних команд і перемоги на турнірах, розподіл доходів і справедливий розподіл призових коштів чемпіонату світу. Також Рапіно очолила рух, який перейняли гравці в інших країнах, включаючи Канаду та Іспанію, і надихнула жінок у різних сферах вимагати рівної оплати праці.

Це величезний крок вперед, щоб продовжувати розвивати спорт,

– вважає Меган Рапіно.

Спортивні досягнення американської футболістки