Медведева могут отстранить от Уимблдона из-за полномасштабного вторжения России

Российского теннисиста Даниила Медведева могут отстранить от участия в Уимблдоне. Об этом сообщают СМИ.

Персональный бан Медведева: быть или не быть

Из-за полномасштабного вторжения России на территорию Украины экспершную ракетку мира могут отстранить от Уимблдона. Представители РФ выступают на турнирах ATP под нейтральным флагом.

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СМИ отмечают, что персональный бан Медведев может получить благодаря независимому статусу Всеанглийского клуба – организации, занимающейся проведением Уимблдона.

Российский теннисист может быть отстранен от турнира без угрозы судебных разбирательств в отличие от других турниров, входящих в календарь тура ATP.

Дедлайн регистрации участников Уимблдона заканчивается в середине мая, поэтому решение организаторов турнира может быть принято в ближайшие несколько недель.

Однако российский теннисист может пропустить Уимблдон из-за проблем со здоровьем: Медведев анонсировал, что в ближайшее время его ожидает операция из-за удаления грыжи.

Также под вопросом участие других российских и белорусских теннисистов. Поскольку министр спорта Великобритании Найджел Хаддлстоун уверял, что на Уимблдон могут попасть только те спортсмены, которые осуждают действия Путина.