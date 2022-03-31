Не смогут поучаствовать, если не осудят Путина

Ранее сообщалось, что российские и белорусские теннисисты смогут принять участие в Уимблдонском турнире, если выступят с публичным осуждением войны в Украине. Хаддлстон подтвердил озвученную позицию.

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Отмечается, что теннисисты из России и Беларуси должны предоставить доказательства того, что они не поддерживают действия правительства своих стран, если хотят участвовать в теннисных турнирах на территории Великобритании, включая Уимблдон.

У меня была хорошая встреча с разными руководящими органами, на которой мы обсуждали наши шаги по санкциям и запретам для индивидуальных спортсменов,

– сказал Хаддлстон.

Как вариант рассматривается подписание письменной декларации.

"Мы хотим получить письменное заявление о том, что эти спортсмены не получают деньги от Путина, России или Беларуси и также, что они не будут одобрительно отзываться о Путине, России и Беларуси.

Мы просим руководящие органы или организаторов спортивных мероприятий заранее получить такую ​​гарантию, если они собираются разрешить играть индивидуальным игрокам под нейтральным флагом. Если люди говорят, что они нейтральные спортсмены, мы хотим быть уверены, что они действительно нейтральны и, следовательно, никакой связи с Путиным нет.

Если какие-либо отдельные виды спорта или организации решат полностью запретить выступления индивидуальных российских или белорусских спортсменов, то мы это также поддержим", – добавил министр спорта Великобритании.