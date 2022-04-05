Персональний бан Мєдвєдєва: бути, чи не бути

Через повномасштабне вторгнення Росії на територію України експершу ракетку світу можуть відсторони від Вімблдону. Наразі представники РФ виступають на турнірах ATP під нейтральним прапором.

До речі Тенісистам з Росії та Білорусі озвучили вимоги для участі у турнірах у Великій Британії

ЗМІ зазначають, що персональний бан Мєдвєдєв може отримати завдяки незалежному статусу Всеанглійського клубу – організації, яка займається проведенням Вімблдону.

Російського тенісиста можуть відсторонити від турніру без загрози судових розглядів на відміну від інших турнірів, які входять до календаря туру ATP.

Дедлайн реєстрації учасників Вімблдону закінчується у середині травня, тому рішення організаторів турніру може бути ухвалене у найближчі кілька тижнів.

Проте російський тенісист може пропустити Вімблдон через проблеми зі здоров'ям: Мєдвєдєв анонсував, що найближчим часом на нього очікує операція через видалення грижі.

Також під питанням участь інших російських та білоруських тенісистів. Оскільки міністр спорту Великої Британії Найджел Хаддлстоун запевняв, що на Вімблдон можуть потрапити тільки ті спортсмени, які засуджують дії Путіна.