Россиянин Медведев коварным ударом пытался застать врасплох Циципаса: видео

На Ролан Гаррос-2021 определились первые два полуфиналиста в мужской сетке. В полуфинал прошли Александр Зверев и Стефанос Циципас. В матче последнего произошел интересный инцидент.

Циципас раскусил Медведева

Грек Циципас уверенно побеждал Медведева. В решающем третьем сете грек заработал матч-пойнт на подаче Даниила.

К слову Браво Марте, она тянула все, – чемпионка Ролан Гаррос Свёнтек поражена игрой Костюк

На матч-пойнте россиянин решил не подавать традиционно, а выполнил удар с руки. Это не запрещенный удар, однако единственная польза от него – эффект неожиданности.

Медведев сразу пошел к сетке, где соперник его легко обвел и забил победный мяч 3:0 (6:3, 7:6, 7:5).