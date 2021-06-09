Россиянин Медведев коварным ударом пытался застать врасплох Циципаса: видео

На Ролан Гаррос-2021 определились первые два полуфиналиста в мужской сетке. В полуфинал прошли Александр Зверев и Стефанос Циципас. В матче последнего произошел интересный инцидент.
Циципас раскусил Медведева
Грек Циципас уверенно побеждал Медведева. В решающем третьем сете грек заработал матч-пойнт на подаче Даниила.
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На матч-пойнте россиянин решил не подавать традиционно, а выполнил удар с руки. Это не запрещенный удар, однако единственная польза от него – эффект неожиданности.
Медведев сразу пошел к сетке, где соперник его легко обвел и забил победный мяч 3:0 (6:3, 7:6, 7:5).
- Стефанос Циципас в полуфинале сыграет против Зверева. Матч Циципаса и Зверева станет самым молодым полуфиналом Ролан Гаррос за 13 лет.