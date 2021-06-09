Ціціпас розкусив Медвєдєва

Грек Ціціпас впевнено перемагав Медведєв. У вирішальному третьому сеті грек заробив матч-пойнт на подачі Данила.

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На матч-пойнті росіянин вирішив не подавати традиційно, а виконав удар з руки. Це не заборонений удар, однак єдина користь від нього – ефект несподіванки.

Медвєдєв відразу пішов до сітки, де суперник його легко обвів та забив переможний м'яч 3:0 (6:3, 7:6, 7:5).