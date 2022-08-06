Скільки коштів вдалося отримати з аукціону
Найтитулованіший гравець НБА в історії України володів двома перснями НБА за перемоги 2001 і 2002 років у складі "Лос-Анджелес Лейкерс" у чемпіонатах найпрестижнішої баскетбольної ліги.
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Проте, аби наблизити перемогу України у війні проти росії, він вирішив продати персні.
Зараз для мене важливіша перемога України і те, щоб українські діти асоціювали своє майбутнє з Україною,
– наголосив легендарний баскетболіст.
Ставки на обидва персні починалися з п'яти тисяч доларів. У підсумку ж лоти продали за понад 250 тисяч: по 126 767 доларів за кожен.
Зібрані кошти Медведенко планував залучити до власного фонду, що займається реабілітацією дітей, які постраждали від російської агресії та відновленням і переобладнанням спортивної інфраструктури в зруйнованих і пошкоджених українських школах.
Що відомо про баскетболіста
- Медведенко грав на позиції важкого форварда.
- Він є дворазовим чемпіоном НБА у складі Лос-Анджелес Лейкерс (2001, 2002).
- Початок професійної кар'єри провів у київських клубах Денді-СКІФ (1995 – 1996), Денді-Баскет (1996 – 1997) та Будівельник (1997 – 1998).