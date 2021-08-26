Медики, спасшие Кристиана Эриксена во время матча Евро-2020, получили награду от УЕФА

Во время торжественных мероприятий по случаю жеребьевки Лиги чемпионов состоялось и награждение врачей. Это медики, которые спасли полузащитника сборной Дании Кристиана Эриксена, потерявшего сознание во время матча Евро-2020

В первом тайме матча между сборными Дании и Финляндии в Копенгагене полузащитник Кристиан Эриксен перенес сердечный приступ и упал на поле.

Однако ему сразу оказали помощь медики, которые были на стадионе. Игру пришлось прервать. Благодаря быстрой реакции и высококвалифицированной неотложной помощи медицинской службы Эриксен был приведен в сознание.

Кто получил награду

Медицинская бригада на стадионе: Могенс Кройцфельдт (руководитель медицинской службы), Фредерик Фленстед (медицинский менеджер стадиона), Андерс Боесен (врач скорой помощи), Педер Ерсгор (врач)

Медицинские работники УЕФА на стадионе: Йенс Кляйнефельд, Валентин Великов

Медицинский персонал сборной Дании: Мортен Скьольдагер (физиотерапевт сборной), Мортен Боэси (врач сборной).

Также награду получил и капитан сборной Дании Симон Кьер. Он первым привел Эриксена в положение для реабилитации, стал делать начальную процедуру непрямого массажа сердца и инициировал построение вокруг Кристиана живой стены из игроков, пока с ним работали медики. Он также нашел слова поддержки для девушки Эриксена.

Читайте также Герой футбольного дня: капитан сборной Дании Симон Кьер и его спасение Кристиана Эриксена

"Капитан датской сборной удостоился этой чести за мгновенную реакцию и помощь Эриксену, а также выдающиеся лидерские качества", – заявили в УЕФА.

Награда президента УЕФА вручается за выдающиеся достижения, заслуги на профессиональном поприще и исключительные личные качества.