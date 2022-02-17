Мечта осталась неосуществленной: Блашко вышла из самоизоляции на Олимпиаде-2022
Источник:biathlon.com.ua
Биатлонистка сборной Украины Дарья Блашко получила два негативных теста на коронавирус и присоединилась к команде на Олимпиаде в Пекине.
К сожалению, для спортсменки шансов выступить в Пекине уже не осталось. Отметим, что тренер сборной Урош Велепец заявлял, что COVID-19 Блашко переносила бессимптомно.
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"К сожалению, произошло это слишком поздно, чтобы на своих дебютных Играх спортсменка смогла принять участие хотя бы в одной гонке. Но верим, что даже такой, пусть и негативный опыт, сделает ее сильнее и добавит мотивации, чтобы реализовать все через четыре года ", – говорится в сообщении.
Также положительный тест на ковид был у Елены Билосюк, но она выздоровела быстрее и приняла участие в гонке. Украина тогда заняла 7-е место.
Последняя женская гонка Олимпиады
- Добавим, что в пятницу, 18 февраля, Юлия Джима будет представлять Украину в масс-старте. Гонка начнется в 9:00.
- Мужчины в таких же соревнованиях стартуют в 11:00 по киевскому времени. Эта гонка станет последней для биатлонистов на Олимпиаде в Пекине.