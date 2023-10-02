В этот раз речь идет об украинках в пляжном футболе. В финале украинский клуб Мечта-2006, состав которого формируют в основном представительницы футзала, обыграли в напряженном поединке "Сан-Педру" из Бразилии – 5:3, сообщает 24 Канал.

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Вошли в историю

До этого нашим пляжницам удалось еще три победы над соперницами из Нидерландов (2:1), Сальвадора (4:7) и Японии (5:1).

Подопечные Юрия Клименко впервые в истории получили поднявший над головой Кубок чемпионов мира по пляжному футболу среди женщин.

Отметим, что этот турнир был только третьим в своей истории существования, ведь стартовал только в 2019 году.

В мужских соревнованиях Украину представляли две команды – киевский Артур Мьюзи и днепровский Выбор. Однако обе не смогли получить награды.

Следует выделить игру украинок, которые до последнего демонстрировали на итальянском песке свой характер и жажду победы. Что принесло вожделенный результат и невероятной красоты голы. Без голов Анастасии Терех не обошлось. Наша голкиперка еще раз доказала, что даже защищая ворота своей команды можно забить в чужие.

К слову, именно Терех стала лучшим вратарем Кубка чемпионов мира-2023. А капитан Мечты-2006 Юлия Дехтярь получила приз MVP турнира.

Наши спортсменки продолжают переписывать историю не только футзала, но и пляжного футбола.



Украинские пляжницы получили знаки отличия / Фото Beach Soccer World Wide