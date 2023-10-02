Цього разу мова йде про українок у пляжному футболі. У фіналі український клуб Мрія-2006, склад якої формують в основному представниці футзалу, переграли у напруженому поєдинку "Сан-Педру" із Бразилії – 5:3, повідомляє 24 Канал.

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Увійшли в історію

До цього наших пляжницям вдалось ще три перемоги над суперницями із Нідерландів (2:1), Сальвадору (4:7) та Японії (5:1).

Підопічні Юрія Клименка вперше в історії здобули підійняли над головою Кубок чемпіонів світу із пляжного футболу серед жінок.

Відзначимо, що цей турнір був лише третім у своїй історії існування, адже стартував лише у 2019-му році.

У чоловічих змаганнях Україну представляли аж дві команди – київський Артур М'юзі та дніпровський Вибір. Однак обидві не змогли здобути нагород.

Слід виділити гру українок, які до останнього демонстрували на італійському піску свій характер та жагу до перемоги. Що принесло омріяний результат та неймовірної краси голи. Без голів Анастасії Терех не обійшлось. Наша голкіпера вкотре довела, що навіть захищаючи ворота своєї команди можна забити у чужі.

До слова, саме Терех стала найкращою воротаркою Кубка чемпіонів світу-2023. А капітан Мрії-2006 Юлія Дехтяр отримала приз MVP турніру.

Наші спортсменки продовжують переписувати історію не лише футзалу, а й пляжного футболу.



Українські пляжниці отримали відзнаки / Фото Beach Soccer World Wide