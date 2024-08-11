Украинский борец не смог попасть в финал Олимпийских игр-2024, чтобы бороться за "золото" соревнований. Однако украинец соревновался за третье место в весовой категории до 97 килограмм, сообщает 24 канал.

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Мчедлидзе не смог выиграть "бронзу" Олимпиады-2024

Мчедлидзе представляет Украину на Играх-2024 в вольной борьбе в весовой категории до 97 килограмм. Борец из Днепра в 1/8 победил турецкого спортсмена Ибрагима Чифтчи, а затем досрочно проиграл грузину в Матчарашвили и попал в утешительные схватки.

Со счетом 5:3 в утешительном поединке Мураз победил южноафриканского борца Николаса Йоганесса де Ланге.

В поединке за "бронзу" Мураз Мчедлидзе досрочно проиграл азербайджанцу Магомедову Магомедхану и не смог получить еще одну медаль для Украины на летней Олимпиаде-2024 в Париже.

Напомним, что эта награда могла стать для украинцев 13-й на Олимпийских играх-2024, которые завершаются сегодня – 11 августа.