Мбаппе отказался подписать плакат с эмблемой Реала: демонстративное видео

Во вторник, 5 марта, ПСЖ сыграет ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов против испанского Реал Сосьедад. Вместе с парижанами в Испанию прилетел и лидер команды Килиан Мбаппе, которому все вокруг намекает на переход в мадридский Реал.

Перед поединком звездный француз встретился со своими сторонниками в Испании, которые ждали Килиана, чтобы получить автограф от лидера ПСЖ. Один из болельщиков решил выделиться на фоне других и принести с собой самодельный плакат с лого Реала, куда СМИ активно сватают Мбаппе.

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Чтобы не раздражать фанатов ПСЖ

25-летний нападающий протянул руку, чтобы подписать рисунок, но в последний момент отказался это делать. Похоже, что Мбаппе решил не провоцировать фанатов своего еще нынешнего клуба и его руководство, которое уже смирилось с тем, что Килиан покинет парижан по окончании этого сезона-2023/2024.

Фанат с баннером Реала так и не получил заветного автографа Мбаппе.

Мбаппе не подписал плакат с лого Реала: смотрите видео

Отметим, что все вокруг уже одели на Килиана футболку мадридского клуба. Уже даже сообщили, что француз согласовал все детали с Реалом и подпишет контракт на 5 лет. Ожидается, что с приходом Мбаппе клуб может покинуть один из лидеров Реала – Родриго или Винисиус Жуниор, которые, фактически, не уступают ни в чем французу.

Также были слухи, что с собой Мбаппе в Реал привезет и своего младшего брата Этана. Руководство "сливочных" дало "добро" на такую просьбу Килиана.

Однако пока Мбаппе еще является футболистом ПСЖ и поможет команде в ближайшем матче Лиги чемпионов против Реал Сосьедада. Начало поединка 5 марта в 22:00 (по Киеву).

Парижская сказка Мбаппе подходит к финалу