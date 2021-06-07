Играть в футбол в невесомости совсем не круто

Мбаппе вышел на прямую связь с человеком на орбите. Футболист сборной Франции поговорил с французским космонавтом Тома Песке, который находится в лаборатории Европейского космического агентства "Коламбус" на борту Международной космической станции (МКС).

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Для разговора с Мбаппе у 43-летнего Песке было всего 20 минут. Космонавт и футболист поговорили о том, кто чем будет заниматься летом, и о том, как сложно в космосе играть в футбол.

Песке: Я пробовал играть в футбол здесь с коллегами, но делать это в невесомости совсем не круто. Это игра, в которую надо играть на земле. Даже набивать в невесомости абсолютно бессмысленно, потому что мяч летит вверх, но не опускается. То же с ударами и всем остальным. Так что я сомневаюсь, что вам здесь весело.

Мбаппе: В жизни есть много всего кроме футбола. Но это был бы потрясающий, совершенно невероятный опыт!

Песке: Мы очень стараемся играть каждые выходные с коллегами, даже ставим ворота, но на самом деле это не работает. За исключением ударов через себя! Но это единственное, чем футбол в космосе лучше обычного.

Мбаппе: Так что, ты там на шесть месяцев?

Песке: Совершенно верно. Представь, это как чемпионат мира. Ты не играешь матчи шесть – семь лет, а потом – оп! Наступает чемпионат мира. Такова наша жизнь. Мы тщательно готовимся и физически, и психологически. Но в конце концов все сводится к практике. Мы в открытом космосе полгода, потом еще шесть месяцев идет на восстановление. Так что ты можешь отправиться на два – три, если повезет – на четыре миссии. Все остальное время занимает подготовка. Ты действительно очень много работаешь, но эта работа, которая остается за кулисами.

Мбаппе: Да, за кулисами, очень хорошо понимаю. Но это не важно, если ты относишься к своему занятию со всей страстью. Можно и побыть в тени, если делаешь то, что любишь. И твоя улыбка говорит об отношении к работе ярче любых слов.