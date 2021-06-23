Мбаппе сообщил руководству ПСЖ о желании уйти из клуба

Звезда ПСЖ Килиан Мбаппе заговорил о своем уходе из клуба. Француз сообщил о своем решении руководству команды.

Мбаппе не задержится в Париже

Французский форвард не верит в перспективы проекта "парижан". Килиан Мбаппе рассказал об этом руководству ПСЖ.

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Клуб Лиги 1 пытался ударить по рукам с Мбаппе относительно продления контракта, но стороны так и не смогли договориться. Действующий контракт футболиста рассчитан до конца июня 2022 года.

Мбаппе просил боссов дать ему возможность покинуть клуб. Однако сделать это будет сложно. Сначала игроку нужно найти новую команду, которая сможет заплатить за его трансфер. Специализированный портал Transfermarkt оценивает стоимость нападающего в космические 160 миллионов евро.

По информации журналиста RMC Sport Даниэля Риоло, если Мбаппе в летнее трансферное межсезонье не покинет Париж, тогда он уйдет бесплатно через год. Катарские владельцы клуба не хотят даже слышать об этом. Если Мбаппе хочет уйти, это означает, что ему нужно искать клуб, а ПСЖ также нужно искать замену Килиану.

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