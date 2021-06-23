Мбаппе не затримається у Парижі

Французький форвард не вірить у перспективи проєкту "парижан". Кіліан Мбаппе розповів про це керівництву ПСЖ.

До теми ПСЖ не планує відпускати зіркового Мбаппе до кінця його кар'єри

Клуб Ліги 1 намагався вдарити по руках з Мбаппе щодо продовження контракту, але сторони так і не змогли домовитись. Чинний контракт футболіста розрахований до кінця червня 2022 року. Мбаппе просив босів дати йому можливість покинути клуб. Однак зробити це буде складно. Спершу гравцю потрібно знайти нову команду, яка зможе заплатити за його трансфер. Спеціалізований портал Transfermarkt оцінює вартість нападника у космічні 160 мільйонів євро.