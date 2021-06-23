Мбаппе не затримається у Парижі

Французький форвард не вірить у перспективи проєкту "парижан". Кіліан Мбаппе розповів про це керівництву ПСЖ.

До теми ПСЖ не планує відпускати зіркового Мбаппе до кінця його кар'єри