Мбаппе не затримається у Парижі Французький форвард не вірить у перспективи проєкту "парижан". Кіліан Мбаппе розповів про це керівництву ПСЖ. До теми ПСЖ не планує відпускати зіркового Мбаппе до кінця його кар'єри Клуб Ліги 1 намагався вдарити по руках з Мбаппе щодо продовження контракту, але сторони так і не змогли домовитись. Чинний контракт футболіста розрахований до кінця червня 2022 року. Мбаппе просив босів дати йому можливість покинути клуб. Однак зробити це буде складно. Спершу гравцю потрібно знайти нову команду, яказможе заплатити за його трансфер. Спеціалізований портал Transfermarkt оцінює вартість нападника у космічні 160 мільйонів євро. За інформацією журналіста RMC Sport Даніель Ріоло, якщо Мбаппе у літнє трансферне міжсезоння не покине Париж, тоді він піде безкоштовно через рік. Катарські власники клубу не хочуть навіть чути про це. Якщо Мбаппе хоче піти, це означає, що йому потрібно шукати клуб, а ПСЖ також потрібно шукати заміну Кіліану. Переїзд у Мадрид не за горами Раніше повідомлялось, що ПСЖ поставить вето на трансфер Мбаппе. Одним із головних конкурентів на купівлю Кіліана є Реал. Перейти у мадридський клуб є мрією футболіста. Французький нападник "вершкових" Карім Бензема натякав, що у Мадриді вже чекають талановитого форварда. Цікаов, щоу 2014 році Мбаппе сам відмовив "Королівському клубу". Переїзд зірвався черезбатьків гравця, які хотіли, щоб Кіліан не лише грав у футбол, а й отримав гарну освіту у Франції. У сезоні-2020/2021 нападник зіграв 47 матчів, у яких наколотив аж 42 голи та віддав 11 асистів.