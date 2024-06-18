Может больше не сыграть на Евро: сколько продлится восстановление Мбаппе после травмы

В понедельник, 17 июня, состоялись матчи четвертого игрового дня на чемпионате Европы по футболу. В одном из них встречались сборные Австрии и Франции.

"Ле Бле" одержали победу со счетом 1:0. Впрочем, этот результат был достигнут большой ценой, ведь во время поединка сначала голову о рекламный щит разбил Антуан Гризман, а затем травмировался Килиан Мбаппе.

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Что случилось с Мбаппе и когда вернется на поле

К счастью, форвард Атлетико смог продолжить игру и не имеет последствий. Чего не скажешь о новоиспеченном игроке Реала.

Главная звезда сборной Франции покинул поле сразу после повреждения. Впоследствии оказалось, что у него диагностировали перелом носа.

По информации французского издания, Килиан Мбаппе точно пропустит два ближайших матча команды Дидье Дешама против Нидерландов и Польши (21 и 25 июня соответственно). Таким образом он больше не сыграет на групповом этапе Евро-2024.

Сообщается, что капитан вице-чемпионов мира отказался от операции и выбыл ориентировочно на 15 дней. После возвращения на поле Мбаппе будет играть в защитной маске.

. Несмотря на свой молодой возраст Килиан Мбаппе является одним из лучших бомбардиров в истории своей национальной команды. В активе 25-летнего футболиста уже есть 47 забитых мячей за сборную Франции и сейчас он занимает третью строчку, уступая лишь Оливье Жиру (57) и Тьерри Анри (51).

Напомним, что стадия 1/8 финала чемпионата Европы начнется 29 июня, а четвертьфинала – 5 июля. Поэтому есть угроза, что француз может уже не сыграть на турнире, если "Ле Бле" не пробьются в восьмерку лучших.