Мбаппе подписал тайный контракт с Реалом, – журналист
Источник:журналист Рамон Альварес
Форвард ПСЖ Килиан Мбаппе уже подписал контракт с Реалом, о котором официально пока не сообщают.
Тайный контракт
Как утверждает журналист Marca Рамон Альварес, форвард ПСЖ, который летом станет свободным агентом, подписал контракт с Реалом еще 30 января.
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При подписании контракта со стороны игрока присутствовал юрист, а со стороны Реала – гендиректор Хосе Санчес и вице-президент клуба по экономическим вопросам Педро Хименес.
Мбаппе решил, что матчи 1/8 финала Лиги чемпионов между ПСЖ и Реалом не окажут влияния на его решение о будущем, поэтому документы были подписаны. Несмотря на то, что Килиан играл против Реала уже подписав контракт с мадридским клубом, он действовал максимально профессионально.
- Таким образом, летом форвард перейдет в королевский клуб бесплатно, поскольку его контракт с ПСЖ истекает через 3,5 месяца.
- В этом сезоне 23-летний Мбаппе провел за ПСЖ 35 матчей во всех турнирах, забил 25 мячей и отдал 17 результативных передач.