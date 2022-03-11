Митьюлланд пожаловался в CAS по долгам за трансфер Миккела Дуэлунда. Интересно, что футболист так и не смог нормально заиграть в команде из-за травм.

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Однако слушания перенесли из-за войны в Украине. Сообщается, что датский клуб не получил полной суммы за переход игрока.

"Я могу подтвердить, что есть дело по невыплате со стороны киевского Динамо, а также то, что оно дошло до CAS. Вместе с тем, я хотел бы подчеркнуть, что мы полностью понимаем, что решения по этому делу придется подождать из-за ужасной ситуации в Украине", – сказал менеджер по коммуникациям Мидтьюлланда Мадс Хвий Якобсен.

Что известно о Дуэлунде в Динамо