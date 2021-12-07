Мбаппе оформил дубль на 7-й минуте матча Лиги чемпионов против команды украинца: видео голов

Форвард ПСЖ Килиан Мбаппе в начале матча против Брюгге в Лиге чемпионов оформил дубль за первые семь минут игры.

Новый рекорд Мбаппе

Мбаппе первый гол в матче против Брюгге забил уже на второй минуте встречи.

Видео первого гола Мбаппе

Дубль он оформил на седьмой минуте, воспользовавшись роскошным пасом от Анхеля Ди Марии.

Видео второго гола Мбаппе

Мбаппе стал самым молодым футболистом, которому удалось забить 30 голов в Лиге чемпионов. В день матча против Брюгге ему 22 года и 352 дня.

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Уже впоследствии Мбаппе ассистировал своему партнеру – третий гол в ворота Брюгге забил Месси.

Стоит напомнить, что за Брюгге выступает украинский защитник Эдуард Соболь. Но он в этом матче не попал в стартовый состав, оставшись в запасе.