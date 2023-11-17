"Это ничто по сравнению с выигранным Мундиалем": Мбаппе – об очередном Золотом мяче Месси
Источник:Твиттер Фабрицио Романо
Лионель Месси стал лучшим футболистом планеты по итогам 2023 года, выиграв восьмой в карьере Золотой мяч. Килиан Мбаппе, который был близок к победе, рад за легендарного аргентинца.
24-летний нападающий ПСЖ и национальной сборной Франции Килиан Мбаппе поделился своим мнением о том, что его бывший коллега по команде Лионель Месси стал обладателем Золотого мяча 2023 года. По мнению Мбаппе, Месси является одним из величайших футболистов в истории.
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Талантливый француз утверждает, что Месси абсолютно заслужил эту награду, поскольку он стал победителем чемпионата мира, в то время как у него и Эрлинга Холанда был просто удачный сезон.
Мбаппе: Месси заслужил этот Золотой мяч
Холанд показал себя отлично в этом сезоне, как и я, но это не сравнится с победой на чемпионате мира. Лео заслужил эту награду,
– сказал Мбаппе.