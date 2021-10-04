Французский футболист Килиан Мбаппе намекнул, что бесплатно покинет ПСЖ. Звездный футболист прокомментировал слухи о своем трансфере из ПСЖ.

Мбаппе: Просил, чтобы ПСЖ отпустил меня

Летом 2021 года Мбаппе связывали с мадридским Реалом. Сообщалось, что Реал предлагал около 150 миллионов евро за Мбаппе, но ПСЖ отклонил предложение.

Смотрите также И Месси не помог – ПСЖ неожиданно проиграл середняку Ренну: видео

Килиан признался, что действительно просил ПСЖ отпустить его в другой клуб. По словам игрока, он не планировал продлевать контракт с ПСЖ.

Я просил, чтобы ПСЖ отпустил меня, потому что не планировал продлевать контракт и хотел, чтобы клуб получил деньги, на которые мог бы подписать достойную замену. Этот клуб много дал мне, я был всем доволен в течение четырех лет, проведенных здесь, и по-прежнему всем доволен,

– сказал Килиан.

Мбаппе рассказал, что сообщил ПСЖ о своем решении заранее, чтобы клуб имел время отреагировать.

"Хотел, чтобы все выиграли от этой сделки, чтобы все остались довольны. И я говорил, что останусь, если клуб меня не отпустит. Мне лично не нравились высказывания о том, что я уйду в последнюю неделю августа, ведь я заявил о своем желании уйти еще в июле", – резюмировал Мбаппе.

Почему Мбаппе покинет ПСЖ бесплатно