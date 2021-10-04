Мбаппе намекнул, что бесплатно покинет ПСЖ
Источник:RMC Sport
Французский футболист Килиан Мбаппе намекнул, что бесплатно покинет ПСЖ. Звездный футболист прокомментировал слухи о своем трансфере из ПСЖ.
Мбаппе: Просил, чтобы ПСЖ отпустил меня
Летом 2021 года Мбаппе связывали с мадридским Реалом. Сообщалось, что Реал предлагал около 150 миллионов евро за Мбаппе, но ПСЖ отклонил предложение.
Смотрите также И Месси не помог – ПСЖ неожиданно проиграл середняку Ренну: видео
Килиан признался, что действительно просил ПСЖ отпустить его в другой клуб. По словам игрока, он не планировал продлевать контракт с ПСЖ.
Я просил, чтобы ПСЖ отпустил меня, потому что не планировал продлевать контракт и хотел, чтобы клуб получил деньги, на которые мог бы подписать достойную замену. Этот клуб много дал мне, я был всем доволен в течение четырех лет, проведенных здесь, и по-прежнему всем доволен,
– сказал Килиан.
Мбаппе рассказал, что сообщил ПСЖ о своем решении заранее, чтобы клуб имел время отреагировать.
"Хотел, чтобы все выиграли от этой сделки, чтобы все остались довольны. И я говорил, что останусь, если клуб меня не отпустит. Мне лично не нравились высказывания о том, что я уйду в последнюю неделю августа, ведь я заявил о своем желании уйти еще в июле", – резюмировал Мбаппе.
Почему Мбаппе покинет ПСЖ бесплатно
- Сейчас, по данным Transfermarkt, контракт Мбаппе с ПСЖ действует до 30 июня 2022 года. Если Килиан не заключит новый контракт с парижанами, то сможет покинуть клуб бесплатно.
- За пол года до окончания действующего соглашения Мбаппе имеет право вести переговоры о подписании контракта с другим клубом.
- Если Мбаппе заключит соглашение с другим клубом, то ПСЖ фактически не получит деньги за футболиста. Новому клубу Мбаппе придется оплатить только платеж солидарности, в разы меньше рыночной цены Килиана.
- Transfermarkt оценивает Мбаппе в 160 миллионов евро. При переходе из Монако в ПСЖ летом 2017 года парижане заплатили за футболиста 145 миллионов евро.