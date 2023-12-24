В официальном заявлении Манчестер Юнайтед сообщается, что компания INEOS, которой владеет Сэр Джим Рэтклифф, приобретет 25% акций класса В и 25% акций класса А. Таким образом, клуб получит дополнительные 300 миллионов долларов инвестиций.

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Выгодное соглашение Манчестер Юнайтед

Завершение соглашения состоится после получения всех разрешений, включая Премьер-лигу. Джим Рэтклифф прокомментировал незаурядное событие в истории клуба. Он отметил, что с детства болел за "красных дьяволов".

Как уроженец Манчестера и поклонник клуба на протяжении всей жизни, я очень рад, что мы смогли договориться с правлением Манчестер Юнайтед о соглашении, которое делегирует нам ответственность за управление футбольными операциями клуба. Хотя коммерческий успех клуба всегда обеспечивал наличие средств для завоевания трофеев высочайшего уровня, в последнее время этот потенциал не был полностью раскрыт.

– сказал Рэтклифф.

Миллиардер пообещал вернуть Манчестер Юнайтед на вершину английского, европейского и мирового футбола.

Что известно о новом совладельце МЮ

Джим Рэтклифф родился в 1952 году в семье столяра и работницы бухгалтерии.

После окончания Бирмингемского университета работал в нефтяных компаниях.

В 1998 году Рэтклифф основал химическую компанию INEOS.

В 2018 году он был самым богатым человеком Великобритании. Его активы оценивались в 21 миллиард фунтов.

Компания Рэтклиффа давно инвестирует деньги в спорт. Британец владеет швейцарским клубом Лозанна, парусной командой и велокомандой.

В 2022 году Рэтклифф планировал приобрести Челси, но его предложение было отклонено. После этого он сосредоточился на приобретении МЮ.

К слову. Манчестер Юнайтед провально проводит сезон 2023/24. После 18 сыгранных туров манкунианцы набрали 28 очков и занимают 8 место в АПЛ. От зоны еврокубков их удаляют 6 баллов.