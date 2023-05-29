Новый тренер для Мудрика: Почеттино возглавил Челси

Лондонское Челси объявило имя нового главного тренера команды. Преемником легенды "синих" Фрэнка Лэмпарда стал бывший наставник Тоттенхэма Маурисио Пчеттино.

Аргентинский наставник будет готовить команду к новому сезону-2023/2024. Маурисио Почеттино попытается вернуть Челси на победный путь после провала в сезоне-2022/2023. Напомним, что "аристократы" закончили этот чемпионат на 12-м месте, набрав 44 балла в 38 турах. "Синие" в последнем туре расписали домашнюю мировую с Ньюкаслом 1:1.

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Прогнозируемая кандидатура

Лондонский клуб заключил контракт с Почеттино на 2 года с возможностью продления сотрудничества еще на сезон. Свою работу в Челси аргентинец приступит 1 июля 2023 года. Отметим, что опыт Почеттино в Англии, заработанный им во главе Саутгемптона и Тоттенхэма, может помочь Маурисио в работе с лондонской командой.

Почеттино в Лондоне будет помогать следующий тренерский штаб: Хесус Перес, Мигель Дагостино, Тони Хименес и Себастьяно Почеттино.

Аргентинец сменил на тренерском мостике легенду команды Фрэнка Лэмпарда, ранее вернувшегося в команду, чтобы спасти сезон. Но от провала Лэмпард "синих" не спас.

Можно лишь догадываться, как такие изменения повлияют на игру Михаила Мудрика, пока вообще не поражающего в футболке "аристократов". Перед этим вообще были слухи, что Челси готов продать украинского левого вингера. Теперь неизвестно, как сложится судьба украинца в Лондоне.

Не исключено, что с приходом 51-летнего аргентинского специалиста Челси ждет кадровая чистка. Ведь Маурисио захочет привести в команду футболистов под свой стиль игры.

Тренерский опыт Маурисио Почеттино