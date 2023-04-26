Топовый инсайдер назвал имя следующего тренера Челси: кто будет тренировать Мудрика
Источник:твиттер Фабрицио Романо
Похоже, лондонский клуб договорился с топовым футбольным тренером. Авторитетный инсайдер Фабрицио Романо заявил, что стороны уже пришли к устному согласию.
Им, скорее всего, станет 51-летний аргентинец Маурисио Почеттино. 24 апреля в Испании прошла важная встреча, на которой обсудили долгосрочную работу Челси с аргентинским специалистом. Переговоры продвигаются в положительном русле.
К теме Экстренер Баварии неожиданно отказался возглавить Челси
Топовый кандидат для "аристократов"
Ожидается, что в ближайшее время стороны окончательно договорятся, а назначение будет объявлено официально.
Если стороны ударят по рукам, то Почеттино уже летом приступит к работе во главе Челси. До конца сезона-2022/2023 лондонской командой руководит Фрэнк Лэмпард, заменивший на тренерском мостике Грэма Поттера. Последний продержался во главе "аристократов" всего 31 матч.
Интересно, что ранее появилась информация, что бывший тренер Баварии Юлиан Нагельсман вышел из стадии переговоров с Челси. Хотя немец был одним из главных кандидатов на этот пост в лондонском клубе.
Челси уже под руководством Лэмпарда продолжает проваливать сезон. "Синие" за 31 сыгранный поединок набрали всего 39 очков и идут на 11-м месте в турнирной таблице АПЛ.
Главное о тренерской карьере возможно нового тренера Челси
- Начинал тренерскую карьеру в женском футболе в качестве ассистента главного тренера.
- С 2009-го по 2012-й возглавлял испанский Эспаньол.
- В сезоне-2013/2014 Почеттино руководил английским Саутгемптоном.
- Летом 2014-го пришел к рулю другого клуба АПЛ – Тоттенхэма. "Шпоры" под руководством аргентинского наставника играли 5 лет. В октябре 2019-го Почеттино покинул английский клуб.
- С января 2021 по июль 2022 возглавлял французское ПСЖ.
- Больше всего матчей провел во главе Тоттенхэма – 293 поединка.
- В своих тренерских карьерах привел клубы к трем трофеям. Все они были извлечены из ПСЖ – чемпион Франции, Кубок и Суперкубок страны.