Уже со старта лондонского дерби телекамеры акцентировали на юном болельщике Челси, который пришел поддержать команду с плакатом. Мальчик сделал его, чтобы попытаться достучаться до футболистов Маурисио Почеттино, которые никак не могут порадовать своих фанатов хорошей игрой, сообщает 24 Канал.

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Мальчик попытался достучаться до команды Почеттино

Юный фанат сделал важный месседж к команде от всех болельщиков лондонского клуба. Мальчик хочет, чтобы подопечные Почеттино наконец начали бороться за эмблему на своих футболках, ведь является частью легендарного клуба.

Я не хочу вашей футболки! Я просто хочу, чтобы вы боролись за нашу,

– было написано на баннере.



Баннер фаната Челси на матче против Арсенала / Скриншот с видео

Телекамеры еще несколько раз ловили этого парня с плакатом на трибунах. Очень символично было, когда транслятор показал этот плакат после финального свистка, который зафиксировал исторический разгром Челси.

В первом тайме Троссар открыл счет во встрече, а вот во второй части игры Арсенал аж четыре раза огорчил голкипера гостей. Дубли Уайта и Хаверца установили окончательный счет матча 5:0.

Михаил Мудрик вышел в стартовом составе Челси, но не смог спасти команду от позорного поражения. Левый вингер отыграл 66 минут и был заменен на Рахима Стерлинга.

Александр Зинченко вышел с замены на 72-й минуте второго тайма, сменив на фланге защиты "канониров" японца Такехиро Томиясу.

После этой победы в перенесенном матче Арсенал набрал уже 77 баллов и оторвался до Ливерпуля, который идет вторым в таблице АПЛ, на 3 очка. Правда, 24 апреля команда Юргена Клоппа сыграет на выезде против Эвертона (начало в 22:00 по Киеву).

Челси осталось при своих – 9-я позиция и 47 пунктов.