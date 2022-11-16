Во время участия в одном из телешоу Маурисио Макри начал перечислять фаворитов ЧМ-2022. Как и каждый аргентинец, среди таких он считает сборную Аргентины.

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Но, по его словам, есть и другие команды, которые могут составить достойную конкуренцию "альбиселесте".

"Очевидно, что есть Бразилия, у Португалии очень хорошие игроки. Франция с очень хорошими игроками, это последний чемпион. И Германию никогда нельзя исключать, потому что они являются высшей расой, они всегда играют до конца", – заявил Маурисио Макри.

Фраза, используемая Макри для определения сборной Германии, сразу вызвала немалое возмущение в Аргентине. Ведь именно ее вы пользовали нацисты во время Второй мировой войны, чтобы "обосновать" истребление других народов.

Напомним! Аргентина стала убежищем для многих нацистов, бежавших из Европы и скрывавшихся от правосудия. Среди самых известных – заведующий отделом гестапо IV-B-4, отвечавший за "окончательное решение еврейского вопроса" Адольф Айхман. В 1960 году израильская спецслужба провела спецоперацию по его похищению из Буэнос-Айреса и перевозку в Израиль, где его приговорили к смертной казни. Эта спецоперация усугубила отношения между Аргентиной и Израилем.

Уже после этого Макри извинился за свою фразу о сборной Германии.

"Говоря о чемпионате мира по футболу и, очевидно, имея в виду неоспоримые футбольные навыки Германии, я сказал неудачную фразу, которая касается худших кошмаров человечества, за что я хочу объяснить это и извиниться", – написал Макри.