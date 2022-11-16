Під час участі в одному з телешоу, Маурісіо Макрі почав перераховувати фаворитів ЧС-2022. Як і кожен аргентинець, серед таких він вважає і збірну Аргентини.

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Але, за його словами, є й інші команди, які можуть скласти достойну конкуренцію "альбіселесте".

"Очевидно, що є Бразилія, Португалія має дуже хороших гравців. Франція з дуже хорошими гравцями, це останній чемпіон. І Німеччину ніколи не можна виключати, тому що вони є вищою расою, вони завжди грають до кінця", – заявив Маурісіо Макрі.

Фраза, яку використав Макрі для означення збірної Німеччини, одразу викликала чимале збурення в Аргентині. Адже саме її ви користували нацисти під час Другої світової війни, щоб "обґрунтувати" винищення інших народів.

Нагадаємо! Аргентина стала прихистком для багатьох нацистів, які втікали з Європи та переховувалися від правосуддя. Серед найвідоміших – завідувач відділу гестапо IV-B-4, який відповідав за "остаточне вирішення єврейського питання" Адольф Айхман. У 1960 році ізраїльська спецслужба провела спецоперацію з його викрадення з Буенос-Айреса та перевезення до Ізраїлю, де його засудили до смертної кари. Ця спецоперація погіршила стосунки між Аргентиною та Ізраїлем.

Вже після цього Макрі попросив вибачення за свою фразу про збірну Німеччини.

"Говорячи про чемпіонат світу з футболу і, очевидно, маючи на увазі незаперечні футбольні навички Німеччини, я сказав невдалу фразу, яка стосується найгірших кошмарів людства, за що я хочу пояснити це та попросити вибачення", – написав Макрі.