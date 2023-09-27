Речь идет о 27-летнем центральном защитнике Николае Матвиенко. За игроком сборной Украины давно следят европейские клубы, однако после подписания им нового контракта с "горняками", казалось, что интерес уменьшится, но он сохраняется.

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Январское трансферное окно может быть интересным

Ранее Матвиенка очень хотел видеть в своей команде Роберто Де Дзерби, который возглавляет Брайтон. Однако сейчас этого клуба нет в списке претендентов.

Заинтересованность в услугах Матвиенка приписывают сразу пяти клубам АПЛ, среди которых есть и Эвертон Виталия Миколенко. Кроме "ирисок" также следят за центрбэком: Вест Хэм, Кристал Пелес, Шеффилд Юнайтед и Бернли. Они изучают возможность вступить в переговоры уже в ближайшее трансферное окно.

Напомним. Сейчас Николай находится в лазарете. Он получил повреждение ахиллового сухожилия во время матча сборной Украины с англичанами.

Карьера Матвиенка