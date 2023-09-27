Мова йде про 27-річного центрального захисника Миколу Матвієнка. За гравцем збірної України давно слідкують європейські клуби, проте після підписання ним нового контракту з "гірниками", здавалося, що інтерес зменшиться, але він зберігається.

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Січневе трансферне вікно може бути цікавим

Раніше Матвієнка дуже хотів бачити у своїй команді Роберто Де Дзербі, який очолює Брайтон. Проте зараз цього клубу немає у списку претендентів.

Наразі зацікавленість у послугах Матвієнка приписують одразу п'яти клубам АПЛ, серед яких є й Евертон Віталія Миколенка. Окрім "ірисок" також слідкують за центрбеком: Вест Гем, Крістал Пелес, Шеффілд Юнайтед та Бернлі. Вонививчають можливість вступити у перемовини вже в найближче трансферне вікно.

Нагадаємо. Зараз Микола перебуває в лазареті. Він отримав ушкодження ахіллового сухожилля під час матчу збірної України з англійями.

Кар'єра Матвієнка