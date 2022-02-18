Матвиенко забил шикарный гол боковыми "ножницами" на тренировке Шахтера: видео
18 февраля 2022 , 18:43Читати новину українською
Источник:инстаграм ФК Шахтер
Футболист донецкого Шахтера и сборной Украины Николай Матвиенко отметился красивым забитым мячом на учебно-тренировочных сборах.
Во время одной из тренировок Шахтера в Турции 25-летний защитник отметился красивым голом, поразив верхний угол ворот боковыми "ножницами" с отскоком от газона.
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Видео гола Матвиенко
Сезон Матвиенко
- В этом сезоне футболист провел за Шахтер 23 матча во всех турнирах, где забил один гол и отдал одну результативную передачу.
- Шахтер с 6-го по 20 февраля проводит свои вторые зимние тренировочные сборы в Турции. 18 февраля "горняки" сыграли спарринг с Астаной из Казахстана, а уже 19 февраля проведут свой последний товарищеский матч на сборах с ФК Рига.