Під час одного з тренувань Шахтаря у Туреччині 25-річний захисник відзначився гарним голом, вразивши верхній кут воріт бічними "ножицями" з відскоком від газону.

До слова Худжамов різко відреагував на скандал навколо дружини Маліновського про Україну та Росію

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