Під час одного з тренувань Шахтаря у Туреччині 25-річний захисник відзначився гарним голом, вразивши верхній кут воріт бічними "ножицями" з відскоком від газону.
До слова Худжамов різко відреагував на скандал навколо дружини Маліновського про Україну та Росію
Відео голу Матвієнка
Сезон Матвієнка
- Цього сезону футболіст провів за Шахтар 23 матчі у всіх турнірах, де забив один гол і віддав одну результативну передачу.
- Шахтар з 6-го по 20 лютого проводить свої другі зимові тренувальні збори у Туреччині. 18 лютого "гірники" зіграли спаринг із Астаною з Казахстану, а вже 19 лютого проведуть свій останній товариський матч на зборах із ФК Рига.