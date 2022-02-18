Во время одной из тренировок Шахтера в Турции 25-летний защитник отметился красивым голом, поразив верхний угол ворот боковыми "ножницами" с отскоком от газона.

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Видео гола Матвиенко

Сезон Матвиенко