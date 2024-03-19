Виконувач обов’язків міністра молоді та спорту України Матвій Бідний прокоментував гібридні загрози Росії міжнародному спортивному руху, а також закликав Міжнародний олімпійський комітет відсторонити російських та білоруських атлетів від Олімпійських ігор у будь-якому статусі.

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Матвій Бідний закликав МОК відсторонити росіян та білорусів від Олімпіади

"Ми розглядаємо спортсменів, які мають російське чи білоруське громадянство, які відверто не засудили агресію рф проти України, як агентів гібридного впливу, яких використовує російський та білоруський режими для поширення своєї пропаганди.

Ми закликаємо відсторонити спортсменів, які мають російське чи білоруське громадянство від участі у будь-яких міжнародних змаганнях, у тому числі від участі в Олімпійських іграх, у будь-якому статусі", – сказано в заяві Бідного.

Нагадаємо, у грудні росіян та білорусів допустили до участі в Олімпійських іграх 2024. У Мінспорту назвали це рішення МОК безвідповідальним.

Варто знати. Олімпійські ігри 2024 пройдуть з 26 липня по 11 серпня наступного року у столиці Франції – Парижі.