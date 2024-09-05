Что известно о новом министре молодежи и спорта Матвее Бедном: интересные факты и скандалы

44-летнего бодибилдера Матвея Бедного официально назначили министром молодежи и спорта Украины. Бывший спортсмен уже почти год исполнял обязанности министра.

В Кабинете Министров Украины произошли многочисленные изменения. Среди прочего был назначен новый министр молодежи и спорта после того, как эту должность в ноябре 2023 года покинул Вадим Гутцайт.

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Все это время исполняющим обязанности министра молодежи и спорта был Матвей Викторович Бедный, который был заместителем в команду того самого Вадима Гутцайта. 24 Канал подробнее рассказывает о новом министре и его карьерном пути.

Образование и победы по бодибилдингу

Функционеру 44 года. Он родился в 1979 году в Киеве, а в начале 00-х получил два образования:

в 2001-м окончил Национальный университет физического воспитания и спорта Украины по специальности тренер-преподаватель

в 2004-м окончил Киевский национальный торгово-экономический университет по специальности финансы предприятия

Также с 1999 по 2004 годы Бедный был членом сборной Украины по бодибилдингу и имел немало успехов в этом виде спорта. Так, с 2000 по 2002 годы Матвей становился чемпионом Украины, а в 2000-м выиграл чемпионат мира среди юниоров в Дубае.

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Успехи в телешоу

Впервые стать знаменитым Матвею помогло спортивно-развлекательное шоу 00-х "Игры патриотов". В 2005 году спортсмен был частью сборной Украины в одной команде с олимпийской чемпионкой Ириной Мерлени.

Тогда Матвей поразил своей физической подготовкой и молниеносным выступлением на соревновании с шестом на лестнице принес Украине победу в шоу. Параллельно с приобретением популярности Бедный занимался бизнесом и начинал делать первые шаги в политике.

Видео выступления Матвея Бедного на "Играх патриотов":

С 2001 по 2011 годы бодибилдер был тренером, а затем и руководителем в одном из киевских фитнес-клубов. В 2006-м Матвей стал помощником народного депутата от "Блока Юлии Тимошенко" Андрея Портнова. Впрочем, рядом с будущим предателем Украины Бедный пробыл всего год.

В 2007-м состоялись досрочные выборы в Верховную Раду, после чего Матвей перестал быть помощником депутата. Сам же Портнов позже присоединится к команде Виктора Януковича и в 2014 году сбежит из Украины после Революции Достоинства.

Карьера в минспорта

С того момента Бедный надолго пропал из политической жизни Украины. Только в 2016 году Матвей получил должность в Минспорта – главный специалист отдела приоритетных неолимпийских видов спорта департамента физической культуры и неолимпийских видов спорта.

Так Матвей и начал свой карьерный рост именно в этом министерстве. В 2017 году он поступил в Национальную академию государственного управления при Президенте Украины.



Матвей Бедный уже восемь лет работает в минспорта / Фото Министерства молодежи и спорта

Позже Матвей стал работать директором департамента физической культуры и неолимпийских видов спорта в министерстве. В 2020-м Вадим Гутцайт повысил Бедного до звания своего заместителя, а после ухода в НОК доверил ему исполнять обязанности министра.

Скандал с тестем

В то же время в 2022 году фамилию Бедного связывали с громким скандалом. Дело в том, что ГБР задержало бывшего члена "Партии регионов" Григория Дашутина. Кроме принадлежности к пророссийской партии, он также известен как тесть Матвей Викторовича.

Вместе с его дочерью Викторией Бедный воспитывает троих детей. С ней он начал отношения после того, как развелся с бывшей женой Инной в 2019-м.

Так вот промышленный концерн "Никмас", который принадлежит Григорию Дашутину, подозревают в обеспечении продукцией военно-промышленный комплекс России. Работу компании заблокировали, а самого экс-политика арестовали.

По данным расследования, компания продолжила работать на страну-агрессора и после начала полномасштабного вторжения россиян в 2022 году. Правда, к чести нового министра спорта, он не стал защищать своего тестя в публичной плоскости.

Идет следствие, он находится в следственном изоляторе. Конечно, это очень неприятная история. Но он взрослый человек. Когда я школу заканчивал, он уже был народным депутатом. Я не могу сказать, что у нас с ним были близкие отношения. Он достаточно жесткий и авторитарный человек, сформированный тем режимом. Поэтому нести ответственность за его действия я не собираюсь. Каждый должен отвечать за свои поступки, особенно в такое время, когда цена очень высока. Если окажется, что он действительно совершил преступление, он должен за это отвечать,

– отметил Бедный.

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Борьба против россиян

На днях Бедного избрали на должность европейского представителя в Исполкоме WADA. Сам Матвей высказался об этом назначении на своей странице в фейсбук.

Члены Специального Европейского Комитета по вопросам Всемирного антидопингового агентства (САНАМА) единогласно поддержали мою кандидатуру. Для меня это большая честь и возможность усилить голос Украины и объединенной Европы в антидопинговом сообществе. Я верю, что вместе мы сможем построить более сильную глобальную антидопинговую систему, где атлеты будут иметь все необходимые инструменты, поддержку и защиту. Это важный шаг вперед в области спортивной дипломатии. Спасибо всем международным партнерам за поддержку украинской воли к победе,

– написал Бедный.

Уже в качестве и.о. министра спорта Матвей Викторович стал активно продвигать идею полного недопуска россиян к Олимпийским играм. Он неоднократно призывал мировое сообщество не идти навстречу представителям страны-террористки.



Матвей Бедный исполняет обязанности министра уже почти год / Фото Министерства молодежи и спорта

Бедный вспоминал пример нацистской Германии, которой позволили в 1936 году принимать Олимпиаду, что и закрепило мощь режима Адольфа Гитлера. Впрочем, все равно МОК позволил россиянам и белорусам участвовать в соревнованиях под нейтральным флагом.

Мы рассматриваем спортсменов, которые имеют российское или белорусское гражданство, которые откровенно не осудили агрессию России против Украины, как агентов гибридного влияния. Их использует российский и белорусский режимы для распространения своей пропаганды. Мы призываем отстранить спортсменов, которые имеют российское или белорусское гражданство от участия в любых международных соревнованиях, в том числе от участия в Олимпийских играх. В любом статусе,

– заявлял Матвей Викторович.

С другой стороны, на Играх в Париже "нейтральных" спортсменов было не более 30-ти, поэтому все же эта борьба имела свое влияние. Теперь хочется верить, что Матвей Викторович с положительной стороны раскроется в статусе министра молодежи и спорта уже без приставки и.о.