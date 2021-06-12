Основной защитник Нидерландов де Лигт официально не сыграет против Украины

Лидер сборной Нидерландов Маттейс де Лигт официально не сыграет в первом матче на Евро-2020. Игрок Ювентуса пропустит матч против Украины.

Нидерланды решили не рисковать де Лигтом

Главный тренер сборной Нидерландов Франк де Бур сообщил, что 21-летний де Лигт не успеет восстановиться к матчу с Украиной на групповом этапе Евро-2020.

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Де Бур сообщил, что решил поберечь де Лигта для других матчей Евро-2020.

Дуэль с Украиной пройдет немного рановато для Маттейса. Мы не хотим рисковать. У нас есть еще 2 матча в группе после этого. Если бы это было очень важно, мы могли бы пойти на риск. Он очень близок, и мы ожидаем этого в следующей встрече,

– сказал де Бур на пресс-конференции.

Как известно, на чемпионат Европы не поехал капитан Нидерландов Вирджил ван Дейк. Именно пара защитников ван Дейк – де Лигт является основной в сборной Нидерландов.

Скорее всего, в матче с Украиной в центре защиты выйдут Стефан де Врей (Интер) и Натан Аке (Манчестер Сити).

Матч Нидерланды – Украина состоится в Амстердаме 13 июня. Начало встречи в 22:00.